Госжилфонд РТ взыскал с ПСО «Казань» свыше 870 млн рублей

Арбитражный суд Республики Татарстан удовлетворил иск НО «Государственный жилищный фонд при президенте Республики Татарстан» о взыскании с ПСО «Казань» более 873 млн рублей по договорам целевого денежного займа.



Согласно решению суда, ПСО «Казань» должно выплатить Госжилфонду долг в 694 млн рублей, проценты за пользование займов на сумму 127,5 млн рублей, неустойку в 51 млн рублей, а также судебные расходы в 200 тыс. рублей, следует из материалов арбитража.



Решение может быть обжаловано в Одиннадцатом арбитражном апелляционном суде в течение месяца.

Напомним, что иск Госжилфонда РТ к ПСО «Казань» на 1 млрд 54 млн рублей был подан еще в сентябре 2018 года. Судебное разбирательство неоднократно откладывалось, а обе стороны процесса отказывались от комментариев по делу. Затем суд уточнил исковые требования, снизив их на 127 млн рублей.

