СМИ: не менее шести глав регионов пойдут на губернаторские выборы самовыдвиженцами

Осенью в 16 регионах России пройдут выборы губернаторов. Не менее шести кандидатов от власти планируют пойти на них самовыдвиженцами.

От «Единой России» выдвигаться намерены девять руководителей регионов, пишет РБК. Среди них врио главы Башкирии Радий Хабиров, врио главы Калмыкии Бату Хасиков, а также Денис Паслер (Оренбургская область), Роман Старовойт (Курская область), Игорь Артамонов (Липецкая область) и Олег Хорохордин (Республика Алтай). Кроме того, среди них трое действующих губернаторов Андрей Бочаров (Волгоградская область), Владимир Владимиров (Ставропольский край) и Олег Кувшинников (Вологодская область).

Самовыдвиженцами же пойдут Сергей Морозов (Астраханская область), Валерий Лимаренко (Сахалинская область), Александр Осипов (Забайкальский край), Александр Беглов (Санкт-Петербург), Алексей Текслер (Челябинская область) и Вадим Шумков (Курганская область).

Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис еще не определился.