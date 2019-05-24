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Происшествия

В Пермском крае загорелся магистральный газопровод

07:51, 24.05.2019
В Пермском крае загорелся магистральный газопровод
Фото: pixabay.com

В городе Лысьва в Пермском крае произошел взрыв на магистральном газопроводе. Об этом сообщили в Ситуационно-аналитическом центре Минэнерго.

Инцидент случился в ночь на пятницу, 24 мая, на 1 606-м километре магистрального газопровода СРТО — Урал. Зафиксирован разрыв трубы диаметром 1 400 мм с последующим возгоранием газа.

По системе телемеханики отключен участок газопровода 1 555 — 1 647 километр, уточнили в центре.

Жители Лысьвы пожаловались на хлопок и сильный гул. Погибших и пострадавших в результате ЧП нет. На данный момент ведутся аварийно-восстановительные работы.

Отмечается, что газопровод обслуживает ООО «Газпром трансгаз Чайковский».

Напомним, ранее в МВД рассказали, почему мог произойти прорыв газопровода «Ямбург — Поволжье».

Происшествия
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