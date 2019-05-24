Следком возбудил дело о снегоходах экс-главы «Заинского сахара»

Фото: "Реальное время"

В деле о растратах в ОАО «Заинский сахар» появился эпизод об уводе 1,2 млн рублей под видом аренды снегоходов и катера. Об этом стало известно накануне, при продлении ареста бывшему гендиректору компании Шамилю Мингазову.



По версии следствия, ненужную в агропроизводстве технику бывший гендиректор использовал в личных целях, а переведенные за аренду средства похищал вместе с неустановленными лицами.

Ранее Мингазову предъявили обвинения по эпизодам хищений продукции ОАО — сахара и патоки. Общий ущерб по делу перевалил за 120 млн рублей. Расследованием занимаются сотрудники третьего отдела Следкома по РТ.

Подробности — в материале «Как «сахарный генерал» арендовал «Полярную звезду».