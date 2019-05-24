Эксплуатация моста через Волгу в Самарской области оценивается в 80 млрд рублей

Мост через Волгу с обходом Тольятти обойдется почти в 200 млрд рублей. Из них на само строительство власти Самарской области планируют потратить около 120 млрд.

Еще 80 млрд пойдут на эксплуатацию сооружения, пишут «Ведомости». Расходы на эксплуатацию (16 лет) начнутся после того, как мост будет достроен (предполагается, что в 2024 г.). То есть срок проекта может составить 20 лет.

Газета отмечает, что возведением объекта может заняться компания «Мостотрест», принадлежащая Аркадию Ротенбергу.