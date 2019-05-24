В Казани арестованы подозреваемые в организации детского «концлагеря»

Фото: Инна Серова

Ново-Савиновский райсуд по ходатайству следствия отправил под арест в СИЗО №2 на два месяца Елизавету Платонову и Дмитрия Чернышева, подозреваемых в доведении до самоубийства 15-летнего москвича, отправленного на перевоспитание матерью в казанский частный реабилитационный центр для трудных подростков «Символ жизни».

Мальчик находился там в течение 2017—2018 учебного года. Его мать Наталья Фадеева утверждает, что не знала о методах перевоспитания, применявшихся в центре, который ей презентовали как частную школу, где с детьми работают психологи. Узнав, что сын Даниил подвергался в центре унижениям и жестоким наказаниям и что он пытался покончить с собой, женщина написала заявление в Следственный комитет.

Уголовное дело в отношении неустановленных лиц было возбуждено 19 июля 2018 года. Елизавета Платонова, которая на сайте центра фигурировала в качестве «руководителя», и «консультант» Дмитрий Чернышев до недавнего времени допрашивались следователями как свидетели, а 21 мая были задержаны в качестве подозреваемых. Подробности ареста — в материале «Реального времени».