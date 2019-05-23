В 2021 году шесть норвежских теплоходов начнут ходить на биотопливе из рыбы

К 2021 году норвежская судоходная компания Hurtigruten переведет шесть своих теплоходов на биогаз, который будет произведен из отходов рыбной и лесной промышленности, сообщает ТАСС.

Глава Hurtigruten Даниель Шельдам заявил, что «наши суда будет приводить в движение сама природа». Договор на поставку экологически чистого топлива будет действовать 7,5 лет. Контракт заключен с местным производителем Biokraft. Стороны утверждают, что соглашение стало крупнейшим в мире. Предполагается, что это десятки млн долларов, но точная сумма не раскрывается.

Напомним, ранее сообщалось, что «Татнефть» заинтересовалась выпуском биотоплива.

