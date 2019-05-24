На курорте Черногории могут ввести штраф в 600 евро за появление в купальнике в общественном месте

На черногорском курорте Будва могут ввести штраф за появление в общественном месте в купальнике, сообщает телерадиостанция Будвы.

Женщин, которые передвигаются через город в одном купальнике, предлагается штрафовать на 600 евро. Штраф за нахождение в общественном месте без футболки составит 500 евро. Муниципалитет курорта Будва обратился к жителям с предложением разработать комплекс правил поведения во время туристического сезона. На его разработку отведены два месяца. Возможно, штрафом станут также облагать громкую музыку, неправильную парковку.

Напомним, ранее сообщалось, что места планеты, наиболее популярные в Instagram, не справляются с туристами.