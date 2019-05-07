Места планеты, наиболее популярные в Instagram, не справляются с туристами

Тайский пляж Майя на острове Пхи-Пхи-Лей закрыли на пять лет из-за последствий агрессивного туризма, сообщают «Известия».

Побережье, где проходили съемки фильма "Пляж" с Леонардо Ди Каприо, серьезно пострадало: почти полностью исчез участок кораллового рифа и несколько видов морских обитателей.

Другой случай — в начале апреля жители Парижа обратились к властям города с просьбой установить ворота на улице Рю Кремье, чтобы таким образом оградить себя от бесконечного потока шумных туристов. Многие красивейшие точки планеты из-за наплыва туристов теряют первозданный вид, а жители городов недовольны инстаграмщиками.

Напомним, ранее сообщалось, что в этом году индустрия туризма Шри-Ланки может потерять до $1,5 млрд из-за произошедших недавно взрывов. Об этом сообщает газета Daily Financial Times со слов президента Ассоциации отелей Шри-Ланки (THASL) Саната Укватте, на издание ссылается «Интерфакс».

