Следком возбудил уголовное дело после смерти дебошира авиарейса Москва — Симферополь

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту смерти пассажира рейса Москва — Симферополь в аэропорту «Домодедово».



Инцидент произошел сегодня. Самолет вернулся в аэропорт из-за плохого самочувствия и неадекватного поведения одного из пассажиров.

«Прибывшие к воздушному судну медики стали оказывать медицинскую помощь, но гражданин скончался, по предварительным данным, от острой сердечной недостаточности в отсутствие внешних признаков насильственной смерти», — говорится в сообщении СК.

Отмечается, что по поручению председателя СК России Александра Бастрыкина ход расследования дела поставлен на контроль в центральном аппарате.



Ранее Оренбургский районный суд арестовал гражданина Азербайджана, которого пришлось снять с авиарейса Оренбург — Москва за дебош.