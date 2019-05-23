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Следком возбудил уголовное дело после смерти дебошира авиарейса Москва — Симферополь

19:13, 23.05.2019
Следком возбудил уголовное дело после смерти дебошира авиарейса Москва — Симферополь
Фото: sledcom.ru

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту смерти пассажира рейса Москва — Симферополь в аэропорту «Домодедово».

Инцидент произошел сегодня. Самолет вернулся в аэропорт из-за плохого самочувствия и неадекватного поведения одного из пассажиров.

«Прибывшие к воздушному судну медики стали оказывать медицинскую помощь, но гражданин скончался, по предварительным данным, от острой сердечной недостаточности в отсутствие внешних признаков насильственной смерти», — говорится в сообщении СК.

Отмечается, что по поручению председателя СК России Александра Бастрыкина ход расследования дела поставлен на контроль в центральном аппарате.

Ранее Оренбургский районный суд арестовал гражданина Азербайджана, которого пришлось снять с авиарейса Оренбург — Москва за дебош.

Происшествия
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