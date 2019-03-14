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Происшествия

Дебошира с рейса Оренбург — Москва арестовали на два месяца

18:13, 14.03.2019
Дебошира с рейса Оренбург — Москва арестовали на два месяца
Фото: realnoevremya.ru

Оренбургский районный суд арестовал гражданина Азербайджана, которого пришлось снять с авиарейса Оренбург — Москва за дебош, сообщает «Интерфакс».

Мужчину заключили под стражу на два месяца.

Напомним, ранее сообщалось, что суд возбудил уголовное дело в отношении 37-летнего жителя Оренбурга по факту публичного оскорбления представителя власти. По данным следствия, 11 марта мужчина на борту самолета, следовавшего из Оренбурга в Шереметьево, начал ругаться матом и мешать работе экипажа. Командир воздушного судна принял решение вызвать полицейских, которые в итоге сняли нарушителя с самолета. При доставлении в отдел мужчина оказывал сопротивление и нецензурно выражался в адрес сотрудников, рассказали в пресс-службе СУ СКР.

Происшествия
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