В России студенты разработали прототип нейростимулятора, который сможет лечить депрессию

Студенты Дальневосточного федерального университета разработали прототип нейростимулятора для центральной нервной системы человека, сообщает «Российская газета».

Разработчики отмечают, что прибор сможет помочь в лечении депрессии, мигрени, хронических болевых синдромов и даже болезни Паркинсона. Предполагается, что небольшой аппарат в металлическом корпусе будет имплантироваться под кожу, а электроды — в головной или спинной мозг. В ближайших планах запустить доклиническое тестирование технологии на лабораторных животных.

Напомним, ранее сообщалось, что за последние пять лет продажи антидепрессантов в России выросли почти в два раза в рублевом выражении.



По данным аналитиков DSM Group, в прошлом году объем рынка антидепрессантов составил 4 млрд рублей. Пятью годами ранее этот показатель равнялся 2,1 млрд рублей. В исследовании учитывались продажи в аптечной рознице, рецептурные и безрецептурные препараты.

