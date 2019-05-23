«Дачную амнистию» продлили до 1 марта 2020 года

«Дачную амнистию» продлили до 1 марта 2020 года, соответствующий законопроект одобрен на заседании правительства под председательством премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, сообщают «Известия».

До этой даты граждане смогут в упрощенном порядке оформить в собственность жилые постройки на садовых участках. Кроме того, на заседании был поднят вопрос повышения ежемесячных выплат в связи с рождением первого и второго ребенка. Речь идет о пособиях для семей, чьи доходы не превышают полутора прожиточных минимумов на человека.

Напомним, ранее сообщалось, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект закона о продлении «дачной амнистии» в России.