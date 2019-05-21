Комиссия правительства РФ одобрила законопроект о продлении «дачной амнистии»

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект закона о продлении «дачной амнистии» в России.

Документ предусматривает продление до 1 марта 2020 года возможности оформления прав в упрощенном порядке в отношении садовых домов и жилых домов, созданных на садовых и дачных земельных участках, рассказали в пресс-службе Росреестра.

Кроме того, законопроект предусматривает регистрацию прав собственности на жилые дома независимо от наличия территориальных зон.

Напомним, ранее в России предложили изымать землю у недобросовестных пользователей.