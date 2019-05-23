Госдума РФ приняла закон о фотофиксации техосмотра автомобилей
Госдума РФ сегодня приняла в третьем чтении закон об усилении контроля за проведением техосмотра.
Документ предусматривает обязательную фотофиксацию автомобиля во время технического осмотра и оформление диагностических карт в электронном виде с усиленной квалифицированной подписью, сообщается на сайте Госдумы РФ.
Контролировать проведение техосмотра будет МВД и Российский союз автостраховщиков (РСА).
Закон вступит в силу по истечении одного года после дня его официального опубликования.
Напомним, что законопроект об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей был принят Госдумой РФ во втором чтении 16 мая.
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