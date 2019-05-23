Госдума РФ приняла закон о фотофиксации техосмотра автомобилей

Госдума РФ сегодня приняла в третьем чтении закон об усилении контроля за проведением техосмотра.

Документ предусматривает обязательную фотофиксацию автомобиля во время технического осмотра и оформление диагностических карт в электронном виде с усиленной квалифицированной подписью, сообщается на сайте Госдумы РФ.



Контролировать проведение техосмотра будет МВД и Российский союз автостраховщиков (РСА).

Закон вступит в силу по истечении одного года после дня его официального опубликования.



Напомним, что законопроект об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей был принят Госдумой РФ во втором чтении 16 мая.

