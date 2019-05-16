Госдума РФ приняла во втором чтении законопроект о фотофиксации техосмотра

Госдума приняла во втором чтении законопроект об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.



Также законопроектом определяются требования к производственно-технической базе пункта техосмотра.

Кроме того, поправки ко второму чтению определяют, что порядок организации и проведения технического осмотра автобусов устанавливается правительством РФ.

Нововведения должны вступить в силу спустя год после дня опубликования закона, передает «РИА Новости».



Ранее сообщалось, что Минэкономразвития РФ подготовило поправки, ужесточающие процедуру прохождения техосмотра. Предлагается вновь ввести штраф за управление машиной, не прошедшей техосмотр. Его сумма составит 800 рублей.

