Госдума одобрила закон об отсрочке применения касс для ИП до середины 2021 года

Государственная дума приняла в третьем чтении законопроект, предусматривающий продление до 1 июля 2021 года срока неприменения контрольно-кассовой техники (ККТ) для индивидуальных предпринимателей (ИП) в случае, если они они не имеют работников.

Также, согласно документу, можно не печатать бумажный кассовый чек организациям и ИП, занимающимся торговлей с привлечением курьеров, перевозкой пассажиров и багажа транспортом, а также оказывающим иные услуги. Взамен они должны будут обеспечить возможность покупателю получать этот чек через QR-код, сообщает пресс-служба Госдумы.



Закон упрощает и порядок применения ККТ в сфере ЖКХ и оказания услуг ресурсоснабжающими организациями. В частности, предусмотрено право пользователей вместо выдачи (направления) кассового чека печатать отдельные реквизиты кассового чека на платежном документе за последующий месяц либо при отсутствии документооборота между клиентом и пользователем выдавать кассовый чек только по запросу клиента.



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