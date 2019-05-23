Клиенты Ак Барс Банка могут управлять мобильным приложением с помощью «Алисы»

Мобильное приложение Ак Барс Онлайн интегрировалось с голосовым помощником «Алиса» от «Яндекса». Виртуальный ассистент поможет клиентам Ак Барс Банка пополнить счет мобильного телефона и узнать баланс карты, не используя банковское приложение.

Голосовое управление доступно для владельцев смартфонов на базе операционных систем Android и iOS, а также на любом браузере компьютера. Активировать ассистента можно в любом приложении или устройстве, где встроена Алиса: в приложении «Яндекса», браузере, платформе «Яндекс.Станция», колонке IrbisA и т. д.

Узнать, как настроить работу Алисы, можно в настройках мобильного приложения Ак Барс Онлайн в разделе «Приложения». При возникновении вопросов их можно быстро и удобно задать в чате с банком.

ПАО «АК БАРС» БАНК

(6+)

Партнерский материал