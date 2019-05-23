В МЧС предупредили жителей Татарстана о граде в ближайшие часы

ГУ МЧС России по Республике Татарстан опубликовало предупреждение об интенсивности метеорологических явлений с 13 часов до 21 часов 23 мая.



По информации ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», в ближайшие 1—3 часа местами на территории республики и в Казани ожидается град. Такие погодные условия могут сохранится до вечера, сообщили в МЧС.

Ранее в МЧС предупредили, что вечером 23 мая, ночью и утром 24 мая местами по Татарстану ожидаются гроза, сильный дождь и северо-западный ветер порывами до 15—20 м/с.

