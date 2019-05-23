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В МЧС предупредили жителей Татарстана о граде в ближайшие часы

13:58, 23.05.2019
В МЧС предупредили жителей Татарстана о граде в ближайшие часы
Фото: 16.mchs.gov.ru

ГУ МЧС России по Республике Татарстан опубликовало предупреждение об интенсивности метеорологических явлений с 13 часов до 21 часов 23 мая.

По информации ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», в ближайшие 1—3 часа местами на территории республики и в Казани ожидается град. Такие погодные условия могут сохранится до вечера, сообщили в МЧС.

Ранее в МЧС предупредили, что вечером 23 мая, ночью и утром 24 мая местами по Татарстану ожидаются гроза, сильный дождь и северо-западный ветер порывами до 15—20 м/с.

Общество Татарстан
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