МЧС предупредило жителей Татарстана о грозе, дожде и сильном ветре

Фото: ГУ МЧС России по РТ

ГУ МЧС России по Республике Татарстан опубликовало предупреждение об интенсивности метеорологических явлений с 18 часов 23 мая до 9 часов 24 мая.



По информации ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», вечером 23 мая, ночью и утром 24 мая местами ожидаются гроза, сильный дождь и сильный северо-западный ветер порывами до 15—20 м/с, сообщили в МЧС.



Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут дожди с грозами. Кроме того, в отдельных районах возможен порывистый ветер до 15—18 м/с. Днем температура воздуха составит от +19 до +24°С.

