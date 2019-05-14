Минниханов встретился с начальником Горьковской железной дороги

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел рабочую встречу с начальником Горьковской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» Анатолием Лесуном.

Беседа состоялась в Доме Правительства РТ во вторник утром, 14 мая. Обсуждались вопросы развития железнодорожной инфраструктуры, расположенной на территории Татарстана и, в частности, Казани.

В пресс-службе президента республики уточнили, что на встрече присутствовали министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Ленар Сафин, министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин, а также мэр Казани Ильсур Метшин.

Напомним, ранее Минниханов ознакомился с ходом посевных работ в Пестречинском, Тюлячинском и Рыбно-Слободском районах.