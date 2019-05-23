В Татарстане прогнозируют грозу и 24°С

23 мая на территории Татарстана прогнозируют облачную погоду с прояснениями, сообщается на официальном портале Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Местами пройдут дожди с грозами. Кроме того, местами возможен порывистый ветер до 15—18 м/с. Днем воздух прогреется до 19—24°С.

Напомним, 14 мая в Казани был побит температурный рекорд 1914 года. По данным Гидрометцентра РТ, в этот день максимальная температура воздуха в столице Татарстана составила +30,6 градуса. Данное значение было зафиксировано на авиационной метеостанции «Казань-Сокол». На станции «Казань-аэропорт» зарегистрировали температуру +30,2 градуса.

