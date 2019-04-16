Путин назначил двух зампредов АС Татарстана и председателя ВС Башкирии

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении ряда судей в регионах. В том числе президент утвердил двух заместителей председателя Арбитражного суда РТ и главу Верховного суда Башкортостана.

Зампредами АС Татарстана назначены Марат Гумеров и Олег Логинов, следует из документа, опубликованного на портале правовой информации.

Председателем ВС РБ «до достижения предельного возраста пребывания в должности судьи» назначена Земфира Латыпова.

Кроме того, в Башкирии назначены два судьи Стерлитамакского горсуда.

В Оренбургской области президент сменил своего представителя в квалифколлегии судей. С должности снят Сергей Гаврилов. На его место назначен Ринат Гильмутдинов. Также назначен председатель Новосергиевского райсуда.

В Пермском крае Путин утвердил председателя Чернушинского районного суда, а также назначил двух судей Арбитражного суда региона, одного судью горсуда и двух судей горсудов.

В Нижегородской области назначен зампред Городецкого райсуда и один районный судья.

В Самарской области назначения получили председатель Новокуйбышевского горсуда и два судьи регионального Арбитражного суда.

В Саратовской утвержден один судья райсуда, в Ульяновской — двое.

Кроме того, президент назначил судьей Шестого кассационного суда общей юрисдикции бывшего руководителя Авиастроительного райсуда Казани Раиля Шайдуллина.