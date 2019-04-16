Путин назначил двух зампредов АС Татарстана и председателя ВС Башкирии
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении ряда судей в регионах. В том числе президент утвердил двух заместителей председателя Арбитражного суда РТ и главу Верховного суда Башкортостана.
Зампредами АС Татарстана назначены Марат Гумеров и Олег Логинов, следует из документа, опубликованного на портале правовой информации.
Председателем ВС РБ «до достижения предельного возраста пребывания в должности судьи» назначена Земфира Латыпова.
Кроме того, в Башкирии назначены два судьи Стерлитамакского горсуда.
В Оренбургской области президент сменил своего представителя в квалифколлегии судей. С должности снят Сергей Гаврилов. На его место назначен Ринат Гильмутдинов. Также назначен председатель Новосергиевского райсуда.
В Пермском крае Путин утвердил председателя Чернушинского районного суда, а также назначил двух судей Арбитражного суда региона, одного судью горсуда и двух судей горсудов.
В Нижегородской области назначен зампред Городецкого райсуда и один районный судья.
В Самарской области назначения получили председатель Новокуйбышевского горсуда и два судьи регионального Арбитражного суда.
В Саратовской утвержден один судья райсуда, в Ульяновской — двое.
Кроме того, президент назначил судьей Шестого кассационного суда общей юрисдикции бывшего руководителя Авиастроительного райсуда Казани Раиля Шайдуллина.ОбществоВласть БашкортостанТатарстан
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