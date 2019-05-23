«Левада-центр»: более половины россиян отрицательно относятся к представителям ЛГБТ-сообщества

Более половины жителей России (56%) отрицательно относятся к людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра».

Согласно результатам исследования, 31% респондент прекратил бы общение со своим знакомым, узнав, что он является представителям ЛГБТ-сообщества, 45% не изменили бы отношению к своему знакомому.

Нейтрально к этой категории граждан относятся 31% опрошенных, положительно — 3%, передает «Интерфакс».

Отмечается, что 43% россиян считают, что представители ЛГБТ-сообщества не должны иметь такие же права, что и остальные. За равные права выступают 47% граждан.

Опрос был проведен 18-23 апреля среди более 1600 человек старше 18 лет в России.

Напомним, ранее сообщалось, что Казань заняла последнее место среди городов РФ, толерантных к секс-меньшинствам.