Saudi Aramco отказалась входить в СПГ-проект «Новатэка»

Нефтяная госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco прекратила переговоры о вхождении в «Арктик СПГ — 2». Компанию не устроили условия вхождения в новый проект «Новатэка» по сжиженному природному газу.

«Сделки больше нет, потому что «Новатэк» отдал ее Китаю», — приводят «Ведомости» слова источника.

Переговоры длились более полутора лет, отмечает газета.

«Новатэк» не комментирует ход конкретных переговоров. Как мы говорили ранее, мы ведем обсуждения с потенциальными партнерами, которые завершатся в первом полугодии 2019 года», — ответили в российской компании.

Напомним, что в 2017 году стоимость Saudi Aramco после первичного публичного размещения акций (IPO) оценили в $1—1,5 трлн.