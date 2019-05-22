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В Воронеже пациентку онкодиспансера раздавил аппарат лучевой терапии

23:57, 22.05.2019

22 мая в Воронеже заклинивший аппарат лучевой терапии насмерть раздавил пациентку Воронежского областного онкологического диспансера, сообщает Росздравнадзор.

По предварительной информации, у прибора заклинил подъемный механизм. Аппарат был произведен в Чехии в 2006 году. По поручению главы Минздрава РФ Вероники Скворцовой технические эксперты Росздравнадзора выехали на передвижной лаборатории в Воронеж. На месте происшествия будет произведена экспертиза оборудования.

Напомним, ранее татарстанский онколог пожаловался Путину на давление начальства.

ОбществоМедицинаПроисшествия
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