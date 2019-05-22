В Татарстане школа с полувековой историей оказалась на грани закрытия из-за аварийного состояния здания

Школа села Новое Каширово Альметьевского района оказалась на грани закрытия из-за аварийного состояния здания. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Первые трещины на здании стали появляться еще в 80-х годах, в 2006 году часть здания снесли. Причины появления трещин в том, что при строительстве школы фундамент залили на просадочный грунт. Кроме того, за все время существования образовательного учреждения в нем ни разу не было капитального ремонта. В 2018 году здание обещали отремонтировать, но в итоге не нашлось 200 млн рублей. Сейчас в школе обучаются 100 ребят.

Начальник управления образования Альметьевского района Ирина Павловская заявила, что вопрос рассматривается, на этот год запланированы работы по укреплению фундамента школы. Она добавила, что пока переводить детей в другое учебное заведение не планируется. В республиканском Министерстве образования и науки ждут заявки от местного исполкома на капремонт.