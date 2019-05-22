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В Татарстане школа с полувековой историей оказалась на грани закрытия из-за аварийного состояния здания

23:19, 22.05.2019
В Татарстане школа с полувековой историей оказалась на грани закрытия из-за аварийного состояния здания
Фото: скриншот видео youtube.com

Школа села Новое Каширово Альметьевского района оказалась на грани закрытия из-за аварийного состояния здания. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Первые трещины на здании стали появляться еще в 80-х годах, в 2006 году часть здания снесли. Причины появления трещин в том, что при строительстве школы фундамент залили на просадочный грунт. Кроме того, за все время существования образовательного учреждения в нем ни разу не было капитального ремонта. В 2018 году здание обещали отремонтировать, но в итоге не нашлось 200 млн рублей. Сейчас в школе обучаются 100 ребят.

Начальник управления образования Альметьевского района Ирина Павловская заявила, что вопрос рассматривается, на этот год запланированы работы по укреплению фундамента школы. Она добавила, что пока переводить детей в другое учебное заведение не планируется. В республиканском Министерстве образования и науки ждут заявки от местного исполкома на капремонт.

ОбществоОбразование Татарстан
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