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УНИКС вышел в полуфинал Единой лиги ВТБ, обыграв "Калев"

21:00, 08.05.2019
УНИКС вышел в полуфинал Единой лиги ВТБ, обыграв
Фото: unics.ru

Завершился матч между УНИКСом и "Калевом", счет 96:84 в пользу казанской команды.

Таким образом, УНИКС одержал победу в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ и вышел в полуфинал. Самым результативным игроком матча стал защитник казанцев Эррик Макколум, который набрал 24 очка. У "Калева" 19 очков на счету Арнетта Моултри.

Напомним, ранее УНИКС обыграл «Калев» (Таллин, Эстония) во втором матче четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ со счетом 108:84.

СпортБаскетбол Татарстан
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