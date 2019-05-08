УНИКС вышел в полуфинал Единой лиги ВТБ, обыграв "Калев"
Завершился матч между УНИКСом и "Калевом", счет 96:84 в пользу казанской команды.
Таким образом, УНИКС одержал победу в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ и вышел в полуфинал. Самым результативным игроком матча стал защитник казанцев Эррик Макколум, который набрал 24 очка. У "Калева" 19 очков на счету Арнетта Моултри.
Напомним, ранее УНИКС обыграл «Калев» (Таллин, Эстония) во втором матче четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ со счетом 108:84.
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