В Казани побит температурный рекорд 1914 года

В Казани 14 мая был побит температурный рекорд 1914 года. По данным Гидрометцентра РТ, накануне максимальная температура воздуха в столице Татарстана составила +30,6 градуса.



Данное значение было зафиксировано на авиационной метеостанции «Казань-Сокол». На станции «Казань-аэропорт» зарегистрировали температуру +30,2 градуса.



Предыдущий абсолютный максимум температуры в Казани в этот день составлял +30,0 градусов и отмечался в 1914 году.



Отметим, что это второй температурный рекорд в столице Татарстана за неделю. 13 мая в городе был побит рекорд 1921 года. В этот день температура воздуха достигала +32,1 градуса.



Ранее синоптики сообщали, что период аномально жаркой погоды сохранится в Татарстане по 16 мая.

