У Казани появился новый гастрономический символ — халяльный торт из чак-чака, кырта и сухофруктов

У столицы Татарстана появился новый гастрономический символ — халяльный торт «Казань», сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Торт включает в себя самые вкусные ингредиенты сладкой татарской кухни — чак-чак, кырт, сухофрукты. Сейчас торт «Казань» проходит обязательную сертификацию. Предполагается, что в будущем также можно будет приобрести пирожные и мини-печенье «Казань», приготовленные по рецепту торта.

Напомним, ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко на расширенном заседании совета по предпринимательству при президенте РТ Рустаме Минниханове заявил, что губадия не мужское блюдо, а сам он любит чак-чак и баурсак.

