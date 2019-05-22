Жителя Алексеевского района осудили за приобретение и хранение наркотиков

31-летнего жителя Алексеевского района признали виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств), сообщает прокуратура республики Татарстан.

Установлено, что в сентябре 2018 года на территории села Новоспасск Алексеевского района мужчина собрал дикорастущую коноплю. После чего он перенес ее в гараж и изготовил наркотическое средство. Подсудимый вину в совершении преступления признал. Суд назначил виновному один год лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

Напомним, ранее сотрудники полиции задержали в поселке Сидоровка под городом Набережные Челны в Татарстане 28-летнего уроженца Москвы, подозреваемого в распространении наркотиков.

