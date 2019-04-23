В поселке под Набережными Челнами полиция задержала наркодилера из Москвы

Сотрудники полиции задержали в поселке Сидоровка под городом Набережные Челны в Татарстане 28-летнего уроженца Москвы, подозреваемого в распространении наркотиков.

Установлено, что молодой человек работал закладчиком в одном из нелегальных интернет-магазинов. Оперативники изъяли из пяти тайников, сделанных фигурантом в районе реки Мелекеска, 248,93 грамма гашиша.

Кроме того, под капотом автомобиля задержанного силовики обнаружили 80,3 грамма марихуаны и 390,3 грамма гашиша. Всего у закладчика было найдено 719,53 грамма наркотиков, уточнили в пресс-службе ГУ МВД по РТ.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый был заключен под стражу.

Напомним, ранее прокуратура Набережных Челнов потребовала закрыть группу в соцсетях с пропагандой АУЕ.