В Бердске девочку выгнали из школы за голубые волосы

В Бердске 12-летнюю школьницу выгнали из образовательного учреждения за покрашенные в голубой цвет волосы.

По словам матери ученицы, ей не предъявили претензий по внешнему виду ребенка. Но как только женщина вышла из здания школы, девочку выгнал администратор, пишет «Курьер. Среда. Бердск».

Через несколько дней к ученице подошел школьный психолог и сделал замечание о том, что якобы из-за нее одна из старшеклассниц пришла на уроки с цветными волосами.

Представители школы сослались на устав заведения, который «предусматривает классический стиль внешнего вида учеников». Директор пообещала разобраться в ситуации и выслушать все стороны спора.

Ранее в Перми пересмотрели требования к внешнему виду школьников. Об этом сообщила депутат гордумы Надежда Агишева, чью дочь в сентябре отстранили от занятий за розовый цвет волос.

Ранее прокуратура признала незаконным решение гимназии №4, где училась девочка.