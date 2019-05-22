Компания Вексельберга подала иск к Абызову на 33,6 млрд рублей

Компания «Т Плюс», принадлежащая предпринимателю Виктору Вексельбергу, подала иск к находящемуся под арестом Михаилу Абызову на 33,6 млрд рублей в рамках банкротства подрядчика Е4.

Иск о привлечении к субсидиарной ответственности Михаила Абызова, а также его бывшей жены Екатерины Сиротенко и экс-президента компании Андрея Малышева подан в Арбитражный суд Москвы 20 мая, передает РБК со ссылкой на представителя «Т Плюс».



Кроме того, 20 мая Арбитражный суд Москвы также зарегистрировал иск конкурсного управляющего «Группы Е4» к Абызову, его бывшей жене и экс-главе Е4. Сумма требований в картотеке арбитража не указана.



Ранее Басманный суд Москвы арестовал экс-министра РФ по делам Открытого правительства Михаила Абызова до 25 мая. Ему предъявлено обвинение в создании преступного сообщества и хищении 4 млрд рублей.

