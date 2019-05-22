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Происшествия

Сообщения о минировании зданий в Саратове оказались ложными

16:30, 22.05.2019
Сообщения о минировании зданий в Саратове оказались ложными
Фото: pixabay.com

Сообщения о якобы заложенных бомбах в торговых центрах, на железнодорожном вокзале и в аэропорту Саратова не подтвердились.

В пресс-службе воздушной гавани уточнили, что аэропорт возвращается к работе в штатном режиме.

Источник «Интерфакса» также сообщил, что информация о минировании железнодорожного вокзала и нескольких торговых центров Саратова также оказалась ложной.

Ранее сообщалось, что из-за анонимных звонков о минировании в Саратове эвакуировали аэропорт. Также сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах поступили на железнодорожный вокзал, а также ТЦ «Триумф», «Оранжевый», «Саратов-Плаза», «Тау-галерея».

Происшествия
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