Сообщения о минировании зданий в Саратове оказались ложными

Сообщения о якобы заложенных бомбах в торговых центрах, на железнодорожном вокзале и в аэропорту Саратова не подтвердились.

В пресс-службе воздушной гавани уточнили, что аэропорт возвращается к работе в штатном режиме.



Источник «Интерфакса» также сообщил, что информация о минировании железнодорожного вокзала и нескольких торговых центров Саратова также оказалась ложной.

Ранее сообщалось, что из-за анонимных звонков о минировании в Саратове эвакуировали аэропорт. Также сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах поступили на железнодорожный вокзал, а также ТЦ «Триумф», «Оранжевый», «Саратов-Плаза», «Тау-галерея».

