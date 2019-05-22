Прокурор Башкирии в 2018 году заработал свыше 3 млн рублей

Прокурор Башкирии Андрей Назаров задекларировал доход за 2018 год в размере 3,33 млн рублей.

Таким образом, заработок Назарова за год увеличился примерно на 200 тыс. рублей. Кроме того, ему по-прежнему принадлежит Volkswagen Touareg. Квартира площадью 123,6 кв. м находится в пользовании у него и супруги, которая заработала около 1 млн рублей, следует из данных о доходах, размещенных на сайте прокуратуры РБ.



Ранее сообщалось, что прокурор Башкирии Андрей Назаров может быть назначен на аналогичную должность в Курганскую область.

