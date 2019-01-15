Прокурор Башкирии Андрей Назаров может возглавить прокуратуру Курганской области — СМИ

Прокурор Башкирии Андрей Назаров может быть назначен на аналогичную должность в Курганскую область.

По информации источников Ura.ru, Назаров сменит в Кургане прокурора области Игоря Ткачева, получившего повышение в Москве.

Вопрос о согласовании нового прокурора курганским депутатам могут предложить к рассмотрению 21 января.

Напомним, что Андрей Назаров возглавил прокуратуру Башкирии с апреля 2013 года.

В 2005-2007 годах Назаров руководил управлением по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Челябинской области, возглавлял прокуратуру Челябинска. В 2007 году был назначен первым заместителем прокурора Челябинской области. Затем он был назначен в прокуратуру Дагестана, которой руководил с августа 2009 года до переезда в Уфу.

Ранее СМИ сообщили, что Управление Следственного комитета России по Башкирии может возглавить Валерий Липский. Сейчас ведомством руководит в статусе и.о. полковник юстиции Руслан Султанов.