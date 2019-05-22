В Удмуртии создали межведомственную группу по развитию рынка газомоторного топлива

Первый вице-премьер Удмуртии Александр Свинин подписал распоряжение о создании в регионе межведомственной группы по развитию рынка газомоторного топлива.



Согласно документу, который опубликован на сайте главы и правительства Удмуртии, руководителем группы стал Александр Свинин, его заместителем назначен министр промышленности и торговли республики Виктор Лашкарев, секретарем — замначальника аналитического отдела стратегического планирования аналитического управления минпромторга Ольга Сафиуллина.

В состав членов рабочей группы вошли начальник управления транспорта миндортранса Удмуртии Сергей Альчиков, министр строительства Дмитрий Сурнин, представители муниципальных образований, руководители компаний и другие.



Напомним, что в Татарстане в этом году начнется строительство еще 12 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций.

