Новости общества

16:13 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Удмуртии создали межведомственную группу по развитию рынка газомоторного топлива

15:38, 22.05.2019
В Удмуртии создали межведомственную группу по развитию рынка газомоторного топлива
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Первый вице-премьер Удмуртии Александр Свинин подписал распоряжение о создании в регионе межведомственной группы по развитию рынка газомоторного топлива.

Согласно документу, который опубликован на сайте главы и правительства Удмуртии, руководителем группы стал Александр Свинин, его заместителем назначен министр промышленности и торговли республики Виктор Лашкарев, секретарем — замначальника аналитического отдела стратегического планирования аналитического управления минпромторга Ольга Сафиуллина.

В состав членов рабочей группы вошли начальник управления транспорта миндортранса Удмуртии Сергей Альчиков, министр строительства Дмитрий Сурнин, представители муниципальных образований, руководители компаний и другие.

Напомним, что в Татарстане в этом году начнется строительство еще 12 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций.

ОбществоВласть Удмуртия
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров