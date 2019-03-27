В Татарстане в 2019 году начнут строительство еще 12 метановых заправок

В этом году в Республике Татарстан начнется строительство еще 12 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС). Об этом сообщил первый заместитель министра экономики РТ Рустем Сибгатуллин.

По его словам, они появятся в тех местах, где есть потребность в топливе и нехватка его предложения.

В частности, новые АГНКС построят в поселке Новая Тура и на повороте в Иннополис, а также в Альметьевске, Заинске, Пестречинском районе. Кроме того, будет проведена реконструкция АГНКС в Буинске, передает ИА «Татар-информ».

Сейчас татарстанская сеть АГНКС включает 20 станций.

Подробнее о рынке газомоторного топлива в Татарстане — в материале «Реального времени».