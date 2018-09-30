В Британии стартовали продажи сатирической книги лайфхаков от Путина

В Великобритании в продажу поступила книга по саморазвитию «Владимир Путин: лайф-коуч». Автором стал креативный директор рекламного агентства в Лондоне Роб Сиэрс.



«Возможно, ты не держишь Кремль в железной хватке и не решаешь судьбу демократии в мире. Но подражая человеку, который это делает, ты сможешь взять под контроль свою жизнью и жизнь тех, кто тебя окружает», — пишет Сиэрс.

По его словам, многие в Великобритании, США и других странах восхищаются Путиным, но не понимают, что именно делает российский президент.



«Представив Путина в образе калифорнийского коуча, я пытаюсь дать им это понимание", — цитирует BBC Сиэрса.

Книгу можно найти в магазинах Европы, США, Индии, Южной Америки и др. При этом в России издание пока не планируется.