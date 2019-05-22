Новости спорта

16:14 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Тренеров могут освободить от уплаты НДФЛ за высокие достижения

14:59, 22.05.2019
Тренеров могут освободить от уплаты НДФЛ за высокие достижения
Фото: pixabay.com

В России разрабатывают законопроект, согласно которому тренеров, чьи подопечные достигают высоких результатов на соревнованиях, могут освободить от уплаты подоходного налога.

Как сообщил министр спорта России Павел Колобков, поручение об этом уже дано, пишет «Коммерсант».

Подробности пока не раскрываются.

Ранее сообщалось, что в России в ближайшее время может быть создан собственный спортивный арбитражный суд.

Спорт
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров