Тренеров могут освободить от уплаты НДФЛ за высокие достижения

В России разрабатывают законопроект, согласно которому тренеров, чьи подопечные достигают высоких результатов на соревнованиях, могут освободить от уплаты подоходного налога.

Как сообщил министр спорта России Павел Колобков, поручение об этом уже дано, пишет «Коммерсант».

Подробности пока не раскрываются.

Ранее сообщалось, что в России в ближайшее время может быть создан собственный спортивный арбитражный суд.

