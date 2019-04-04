В России может появиться собственный спортивный арбитраж

В России в ближайшее время может быть создан собственный спортивный арбитражный суд. Об этом рассказал заместитель министра юстиции Денис Новак.

По его словам, за создание такого суда проголосовали 45 членов Совета по совершенствованию третейского разбирательства, 1 высказался против.

Минюст рекомендует наделить обязанностями арбитража автономную некоммерческую организацию «Спортивная арбитражная палата», при которой уже действует третейский спортивный суд.



Спортивный арбитражный суд сможет рассматривать споры, касающиеся отношений со спортивными клубами, с федерациями, в том числе индивидуальные трудовые споры спортсменов и тренеров, а также споры, касающиеся допинга, передает ТАСС.

Сейчас громкие арбитражные дела россиян рассматривает Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.

Напомним, что в феврале CAS дисквалифицировал российскую легкоатлетку Кирдяпкину на три года за допинг.