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В Росрыболовстве рассказали о причинах массового мора рыбы под Казанью

17:07, 17.04.2019
В Росрыболовстве рассказали о причинах массового мора рыбы под Казанью
Фото: скриншот

Специалист Росрыболовства объяснил, что массовый мор рыбы у поселка Займище под Казанью произошел из-за начавшегося еще осенью сброса воды на водохранилище, передают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

«Вследствие чего часть водоемов остались без сообщения с Куйбышевским водохранилищем. Соответственно, при недостатке подпитки воды, кислорода и так далее… Это могло повлечь за собой данную гибель», — сказал замначальника отдела госконтроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов Средневолжского ТУ Росрыболовства Михаил Шинкарев.

Экологи же проверяют воду на загрязнение.

Напомним, что в понедельник, 15 апреля, стало известно о массовом море рыбы возле Займища. Место гибели обнаружили инспекторы Минэкологии РТ.

Общество Татарстан
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