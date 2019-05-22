Татарстан, Башкирия и Нижегородская область стали лидерами среди регионов ПФО по вводу жилья

Татарстан занял первое место среди регионов Приволжского федерального округа по итогам января — апреля 2019 года по вводу в действие общей площади жилых помещений.



В республике за указанный период было введено 935 тыс. кв. м. жилья. Второе место занимает Республика Башкортостан с показателем 660,5 тыс. кв. м. Также в тройку лидеров входит Нижегородская область, где за январь — апрель было введено 477,2 кв. м. жилья.

Также в топ-5 входят Удмуртская Республика (276,3 тыс. кв. м.) и Самарская область (274,1 тыс. кв. м), следует из данных Башкортостанстата.

Меньше всего жилья за первые четыре месяца текущего года было введено в Мордовии и Марий Эл — 120,8 и 70 тыс. кв. м. соответственно.

Ранее «Реальное время» писало, что Казань в 2018 году заняла первое место в ПФО по объему введенного в эксплуатацию жилья.

