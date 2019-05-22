Центробанк хочет запретить купюры «банка приколов»

Банк России вновь вынес на рассмотрение вопрос о запрете сувенирных и подарочных купюр. Билеты «банка приколов» слишком часто используют для мошенничества.

В ЦБ подтвердили факт обсуждения возможности «законодательных предложений, предусматривающих административную ответственность за незаконное изготовление предметов, которые имеют сходство с банкнотами и монетой Банка России», пишет «Российская газета».

Издание отмечает, что в отчете регулятора за прошлый, 2018 год упоминаются жалобы на спам-рассылки, в которых пользователям сети предлагается купить «банкноты», которые частично воспроизводят настоящие деньги и которые могут пройти средства проверки подлинности в банкоматах российских банков. Банк России перенаправил эту информацию в полицию.

Напомним, что еще в 2016 году сотрудница «Банка Казани» похитила более 14 млн рублей, подменив их сувенирными купюрами.