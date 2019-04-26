Эксперт назвал самый популярный способ поиска работы среди молодежи в России

Поиск работы с помощью онлайн-агрегаторов является самым популярным способом отыскать подходящую вакансию среди молодежи. Об этом заявила эксперт ВНИИ труда, доктор экономических наук Ольга Забелина.

По ее словам, агрегаторы дают возможность собрать максимум информации о будущем месте работы. Вероятность найти подходящую вакансию с помощью агрегаторов довольно высока, так как можно отправить резюме сразу в несколько компаний, передает RT.

Отмечается, что поиск работы с помощью онлайн-сервисов и социальных сетей популярен также среди лиц средних и старших возрастных групп, в том числе у жителей больших городов и специалистов-фрилансеров.

Напомним, профессии специалиста по продажам и бармена стали самыми востребованными в прошлом году.