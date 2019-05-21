Сенаторы предлагают отслеживать цепочку движения медицинского спирта через ЕГАИС

Группа сенаторов, в которую входят вице-спикер СФ Евгений Бушмин и глава комитета по бюджету Сергей Рябухин, внесли в Госдуму законопроект, который предусматривает внедрение ЕГАИС по всей цепочке движения медицинского спирта от производителя к потребителю. Информация размещена в системе обеспечения законодательной деятельности.

Предполагается, что лица, которые занимаются оптовой торговлей, перевозкой, хранением спирта, будут передавать в ЕГАИС информацию об объемах закупки, перевозки, хранения и поставок спиртосодержащей продукции. В пояснительной записке указано, что это даст возможность пресечь незаконные поставки спирта.

Напомним, ранее Минфин предложил включить спиртосодержащие лекарства в ЕГАИС.