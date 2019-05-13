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Глава Удмуртии поручил разобраться с курением кальянов на набережной Ижевска

12:10, 13.05.2019
Глава Удмуртии поручил разобраться с курением кальянов на набережной Ижевска
Фото: realnoevremya.ru / Тимур Рахматуллин

Глава Удмуртии Александр Бречалов потребовал прекратить продажу и курение кальянов на набережной Ижевска.

«Там не только кальян курят, еще, оказывается, продают его за наличные. Есть все возможности, все основания юридические для административных наказаний в соответствии с административным кодексом. Это надо прекращать», — сказал Бречалов на аппаратном совещании.

Глава Удмуртии попросил замминистра МВД региона Олега Мальцева заняться решением проблемы.

Мальцев, в свою очередь, отметил, что с 10 мая сотрудники правоохранительных органов начали проводить рейды на набережной города с целью выявления случаев курения кальянов, передает ТАСС.

Ранее в Госсовете Удмуртии предложили запретить кальяны для несовершеннолетних.

ОбществоВласть Удмуртия
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