WorldSkills Russia в Казани: деловые встречи, вип-заседания и сообщество молодых профессионалов

18:00, 21.05.2019 52
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в выставочном международном выставочном центре «Казань Экспо» прошла пленарная сессия чемпионата WorldSkills Russia, в которой приняли участие президент РТ Рустам Минниханов, вице-премьер РФ Татьяна Голикова, генеральный директор Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов.

В рамках деловой программы чемпионата запланировано более 20 тематических сессий с участием представителей органов государственной власти, предприятий и образовательных учреждений. Параллельно в «Казань Экспо» участники WorldSkills Russia выявляют лучших по 124 компетенциям.

На пленарном заседании и площадках чемпионата побывал фотокорреспондент «Реального времени».

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