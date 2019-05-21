Снижение лимита расходов на обслуживание долга регионов прошло в Госдуме первое чтение

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который вводит классификацию субъектов Федерации и муниципальных образований по уровню долговой нагрузки, сообщает ТАСС.

Законопроект устанавливает предельное ограничение на обслуживание долга на уровне 10% от общего объема расходов бюджета региона. Документ предполагает совершенствование системы оценки долговой устойчивости субъектов РФ и муниципальных образований.

Напомним, ранее сообщалось, что госдолг регионов России за первые 3 месяца 2019 года уже сократился на 100 млрд рублей — почти на ту же сумму, что и за весь прошлый год. При этом по банковским кредитам долг снизился вообще на 168 млрд.

